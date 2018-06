Mohamad kommt aus dem Land Syrien. Weil dort aber schon seit vielen Jahren Krieg herrscht, ist er mit seiner Familie in den Libanon geflohen. Dort sind sie in einer Unterkunft für Geflüchtete untergekommen. Mohamad störte es sehr, dass die Kinder in der Unterkunft nicht zur Schule gehen konnten. Weil er etwas dagegen tun wollte, hat er einfach selbst eine Aktion ins Leben gerufen, um Kinder dort zu unterrichten. Schon mit 12 Jahren gab er selbst Unterricht in Mathematik und Englisch. Derzeit gehen etwa 200 Kinder in diese Schule, die Mohamad gegründet hat.