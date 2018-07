Obwohl China immer mehr Geld verdient, gibt es große Armut im Land. Viele Eltern können es sich nicht leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Denn die Schulbücher kosten häufig viel Geld. In China sollen Kinder genauso wie in Deutschland mindestens neun Jahre zur Schule gehen. Am Morgen wird die chinesische Flagge gehisst. Im Unterricht lernen die Schüler auch die chinesischen Schriftzeichen. Jedes Zeichen steht für ein Wort. Es gibt davon mehr als 50.000! Kaum ein Chinese kennt sie alle.