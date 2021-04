Das wichtige Bauteil, das gerade auf dem Weg ins All ist, soll später für Strom und Antrieb im All sorgen. Außerdem bietet es Platz für drei Astronauten, die bis zu sechs Monate an Bord bleiben können. Und weil das Teil für die zukünftige Raumstation so wichtig ist, hat es auch einen Namen bekommen: "Tianhe", übersetzt heißt das "Himmlische Harmonie".