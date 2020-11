China fliegt zum Mond

Am Dienstag startete die chinesische Mondmission "Chang'e 5", um Proben von Mondgestein einzusammeln. Die Mission wurde nach der chinesischen Mondgöttin benannt. Die Mondrakete flog am Morgen vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang ohne Probleme los. Sie ist unbemannt. Das heißt, dass keine Raumfahrerinnen oder Raumfahrer darin sitzen. Stattdessen wird sie von der Erde gesteuert.