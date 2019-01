Schon viele Raumsonden - und sogar Menschen - sind auf der Vorderseite des Mondes gelandet. Also der Seite, die der Erde zugewandt ist und die ihr in klaren Nächten am Himmel seht. Erde und Mond drehen sich nämlich genau so zueinander, dass immer die selbe Seite des Mondes von der Erde aus sichtbar ist. Mit der chinesischen Raumsonde "Chang'e 4" landete nun zum ersten Mal überhaupt eine Sonde auf der Rückseite des Mondes. Bisher ist noch nicht viel über die Rückseite des Mondes bekannt.