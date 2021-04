Mehr als 50.000 chinesische Schriftzeichen gibt es. Allerdings weiß man bei einigen Zeichen heute gar nicht mehr, was sie bedeuten. Übrigens: Selbst die Menschen in China kennen längst nicht alle Schriftzeichen auswendig. Sie verwenden etwa nur 10.000 davon. Schließlich haben wir auch nicht alle Wörter, die in deutschen Wörterbüchern stehen, auswendig im Kopf.