Von dort begrüßt er die Christen, die aus der ganzen Welt angereist sind, und wünscht ihnen in mehr als 60 verschiedenen Sprachen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Außerdem spricht er noch einen anderen sehr wichtigen Segen aus: "Urbi et Orbi". Das ist lateinisch und heißt "der Stadt und dem Erdkreis". Der Papst will damit sagen: "Ich segne alle Kirchen der Stadt Rom und alle Kirchen der Erde“. Dieser Segensspruch ist schon sehr alt und wird in der katholischen Kirche nur bei wichtigen Festen verwendet.