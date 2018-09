In der Bibel wird berichtet, dass Jesus wieder von den Toten auferstanden und in den Himmel gefahren sei. Fast alle unsere Feiertage beziehen sich noch heute auf das Leben von Jesus Christus. An Weihnachten erinnern wir uns an Jesu Geburt, an Karfreitag an Jesu Tod, an Ostern an seine Auferstehung und etwas später im Jahr an seine Himmelfahrt.