2019 wird Christine Lambrecht als Justizministerin ernannt.

Quelle: dpa

Mit "Justiz" ist nämlich alles gemeint, was mit dem Recht und Gesetz zu tun. Christine Lambrecht kümmert sich darum, dass das in Deutschland gut funktioniert. Dafür trifft sie jeden Tag Entscheidungen. Das ist eine große Aufgabe, denn in der Justiz arbeiten sehr viele Menschen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland mehr als 1.000 Gerichte und mehr als 20.000 Richter und Richterinnen. Bei ihren Entscheidungen wird sie von vielen Juristen und Juristinnen, also Experten bei dem Thema, unterstützt.