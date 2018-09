Nachbau des Schiffs Santa Maria von Kolumbus Quelle: reuters

Am 3. August 1492 war es endlich soweit: Christoph Kolumbus und seine Mannschaft stachen mit drei Schiffen in See. Er dachte, er könnte von Spanien in Europa aus immer nach Westen bis nach Indien in Asien segeln. Was er nicht wusste: Zwischen Europa und Asien liegt ein weiterer Kontinent, den wir heute Amerika nennen.

Als Kolumbus nach wochenlanger Schiffsreise dort ankam, dachte er: Das ist Indien! Die Menschen, die dort lebten, nannte er deshalb „Indianer“. Kolumbus und die anderen Seefahrer nahmen das Land in Besitz. Die dort lebenden Menschen wurden dabei oft rücksichtslos ausgebeutet und unterdrückt. Es dauert noch viele Jahre, bis endlich klar war, dass es sich nicht um Indien, sondern um einen in Europa unbekannten Kontinenten handelte. Von da an galt Kolumbus als der „Entdecker Amerikas“ - obwohl er ja eigentlich nach Indien wollte. Später kam übrigens heraus: Lange vor Kolumbus waren Schifffahrer aus Europa nach Amerika gefahren: die Wikinger.