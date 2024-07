CSD-Umzüge und Demonstrationen sollen auf die Situation von Homosexuellen und Transgender-Menschen aufmerksam machen. Sie werden oft diskriminiert, also schlecht behandelt. Diese Umzüge finden weltweit in vielen Städten an unterschiedlichen Tagen statt. Und eine der größten CSD-Paraden in Europa ist die in Köln. Mehr über die Geschichte des Christopher-Street-Day und für was die Regenbogenfahnen stehen, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.