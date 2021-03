Mehrere Millionen Menschen mussten ihren Heimatort in Syrien in den vergangenen Jahren verlassen, um vor den Kämpfen zu fliehen. Ob und wann sie in ihre Heimat zurückkehren können, ist unklar. Ein Ende des Kriegs ist noch nicht in Sicht. Hier bekommt ihr einen Überblick, was in den vergangenen zehn Jahren in Syrien passiert ist.