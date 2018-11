Solche Vorwürfe gegen YouTube-Stars gibt es immer wieder. Einige werden dafür kritisiert, sie würden "Clickbaiting" betreiben. Also alles dafür tun, damit möglichst viele Leute ihre Videos gucken. Dafür benutzen einige zum Beispiel besonders spannende Titel für ihre Videos oder Vorschaubilder, die häufig sogar etwas versprechen, was die Videos am Ende überhaupt nicht zeigen. Das kann ihnen dann aber ja egal sein, weil wichtig ist erstmal nur, dass möglichst viele die Videos angeklickt und damit gesehen haben. Schließlich werden sie so bekannter und verdienen mit den YouTube-Videos dann eben auch Geld. Für die Zuschauer ist das aber eine riesige Enttäuschung. Sie fühlen sich reingelegt.