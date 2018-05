Wollen große Schiffe in einem Hafen in der Europäischen Union (kurz: EU) anlegen, müssen ihre Kapitäne nun nachweisen, wie viel des Gases CO2 das Schiff ausstößt. Das besagt eine neues EU-Gesetz, dass seit dem 1.1.2018 gilt. Das soll der erste Schritt zu einer umweltfreundlicheren Schiffahrt werden. In ein paar Jahren soll dann vorgeschrieben werden, wie viel CO2 die Schiffe ausstoßen dürfen. Zurzeit gehören große Schiffe noch zu den größten Umweltverschmutzern.