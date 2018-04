Viren sind Krankheitserreger, die Menschen und Tiere krankmachen können. Computerviren sind Programme, die den Computer beschädigen, verändern und total kaputt machen können. Meistens werden Viren per E-Mail verschickt. Man kann sie sich aber auch unwissentlich in Tauschbörsen herunterladen oder sie verbreiten sich, wenn man einfach so ins Internet geht.