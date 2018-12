Bis die Inklusion an allen Schulen so gut läuft wie an Connors Schule, muss sich allerdings noch einiges tun: Es fehlen nicht nur Betreuer oder speziell ausgebildete Lehrer, viele Schulen müssen auch umgebaut werden. Behindertengerechte Toiletten gibt es zum Beispiel noch längst nicht überall. Außerdem gibt in Deutschland keinen gemeinsamen Plan, wie man Inklusion an allen Schulen umsetzt. Denn: in Deutschland sind die einzelnen Bundesländer für die Schulen zuständig. Deshalb klappt es an einigen Schulen besser als an anderen.