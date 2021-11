Hierbei geht es um das sogenannte Methan – das ist tatsächlich auch das Gas, das beim Pupsen entsteht und so übel riecht. Und das stoßen auch Kühe aus. Übrigens stoßen sie das gar nicht hauptsächlich beim Pupsen, sondern beim Rülpsen aus. Weil so viele Menschen so viel Fleisch und Milch und Käse essen, werden sehr viele Kühe gehalten – also entsteht auch sehr viel Methan. Methan wird zum Beispiel auch von Fabriken ausgestoßen und entsteht auf großen Müllhalden. Methan ist aber sehr schädlich für das Klima. Bei der Konferenz haben sich nun wohl mehr als 100 Staaten geeinigt, den Ausstoß von Methan um ein Drittel zu senken.



Die Kritik: Indien, China und Russland machen bei dem Pakt aber nicht mit, obwohl sie sehr viel des Methans verursachen. Kritiker sagen außerdem, es gebe keinen richtigen Plan, wie der Methanausstoß verringert werden soll.