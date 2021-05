Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief an eine gute Freundin oder einen Freund geschrieben, die vielleicht sogar weiter weg wohnen? Oder an Oma und Opa? Bestimmt ist das schon ein bisschen länger her? Und dabei sind selbstgeschriebene Grüße etwas so Schönes und viel persönlicher als jede Chat-Nachricht. In der langweiligen Corona-Zeit freut sich garantiert jeder über einen schönen, selbst geschriebenen Brief!

Bildquelle: dpa