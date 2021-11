In Deutschland stecken sich gerade wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Und auch in den Krankenhäusern müssen wieder mehr Menschen wegen Corona behandelt werden. Das liegt unter anderem daran, dass es kälter wird und sich die Menschen im Herbst vermehrt drinnen treffen. So kann sich das Virus leichter verbreiten. Wegen der aktuellen Situation hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch nochmal darauf hingewiesen, dass Corona noch nicht vorbei ist.