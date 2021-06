Corona: Was steckt hinter der Delta-Variante?

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geben jeder neuen Virusvariante zunächst einen Code aus Zahlen und Buchstaben. Der Code der Delta-Variante ist zum Beispiel B.1.617.2. Da es aber etwas kompliziert ist, sich diesen Code zu merken, musste noch ein anderer Name gefunden werden. So hieß B.1.617.2 zu Beginn auch noch „indische Variante“. Der Grund: Diese spezielle Mutation wurde zuerst im Land Indien entdeckt.

Solch eine Länderbezeichnung hatten auch schon frühere Coronavirus-Mutationen. So gab es schon die britische, südafrikanische oder brasilianische Variante.

Aber viele kritisierten diese Länderbezeichnungen. Denn die betreffenden Länder wollten nicht immer direkt mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Daher bezeichnen Experten und Expertinnen die Mutationen nun entweder mit dem Buchenstaben-Zahlen-Code oder mit den Buchstaben des griechischen Alphabets: Alpha, Beta, Gamma, Delta.