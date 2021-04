Auch an Ostern gelten weiter die Corona-Regeln. Zurzeit wird darüber diskutiert, ob die Corona-Regeln angepasst werden müssen. Allerdings sind sich die Politikerinnen und Politiker gerade nicht so richtig einig, wie es weitergehen soll. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in Hamburg oder Berlin, gelten nachts strenge Ausgangsbeschränkungen. Im Saarland wird dagegen gerade überlegt, ob noch mehr geöffnet werden soll. Allerdings steigen insgesamt in Deutschland schon zum dritten Mal die Ansteckungszahlen. Expertinnen und Experten sprechen daher von einer dritten Ansteckungswelle.