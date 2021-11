Vergangenes Jahr um diese Zeit waren zum Beispiel Kinos und Restaurants geschlossen. Viele Schülerinnen und Schüler konnten nicht in die Schule gehen, sondern nur zuhause lernen. Die Menschen sollten nur so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen haben. Jetzt, ein Jahr später, ist einiges anders: Restaurants und Kinos sind geöffnet. Auch weil mittlerweile viele Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sind. Für viele ist also die Wahrscheinlichkeit gesunken, schwer am Coronavirus zu erkranken.