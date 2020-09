Conte hofft, dass er so die Ausbreitung des Corona-Virus ausbremsen kann. Wenn Unis, Schulen und Kinos geschlossen bleiben, treffen weniger Menschen aufeinander und können sich so nicht gegenseitig anstecken. Denn in keinem anderen europäischen Land hat sich das Virus schon so weit ausgebreitet wie in Italien. Conte fürchtet, dass die Ärzte und das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Praxen bald überfordert sind und sich nicht mehr gut genug um die Erkrankten kümmern können.