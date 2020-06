Gütersloh und Warendorf liegen in Nordrhein-Westfalen. Dort starten am Freitag die Sommerferien. Viele haben sich auf den Urlaub gefreut. Jetzt sorgt eine Information für Aufregung: In einige Bundesländer sollen Menschen aus Gütersloh und Warendorf nicht mehr einfach so reisen dürfen. In Bayern zum Beispiel dürfen sie nicht mehr in Hotels, Ferienwohnungen und so weiter übernachten. Viele Familien aus Gütersloh und Warendorf finden das unfair.