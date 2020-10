Gerade reden wieder viele Leute über das Coronavirus. Denn die Infektionszahlen steigen wieder stark an. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Im Sommer hatte sich die Lage eigentlich wieder beruhigt. Doch warum steigen die Infektionszahlen jetzt wieder so stark an? Ein Grund dafür ist die Jahreszeit. logo! erklärt euch, wie der Herbst mit dem Coronavirus zusammenhängt: