Allerdings fordern jetzt immer mehr Expertinnen und Experten, dass auch Kinder so bald wie möglich gegen Corona geimpft werden sollen, um auch sie vor der Krankheit zu schützen. Eine Impfung könnte auch Kindern mit Vorerkrankungen oder chronischen Krankheiten den Alltag wieder leichter machen. Außerdem steigt im Moment die Ansteckung mit dem Virus vor allem bei Kindern unter 14 Jahren besonders stark an. Würden auch sie geimpft, könnte das ein wichtiger Beitrag sein, um die so genannte Herdenimmunität zu erreichen. Was Herdenimmunität bedeutet, könnt ihr euch rechts im Video anschauen: