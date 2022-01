In Italien gilt eine Impfpflicht für alle ab 60 Jahren.

Quelle: AP

In einigen Ländern gelten Regeln für bestimmte Altersgruppen. Meistens geht es darum, ältere Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. So gilt in Italien zum Beispiel eine Impfpflicht für alle ab 50 Jahren, in Tschechien ist eine Impfpflicht ab 60 Jahren geplant.



In vielen Ländern gelten Regeln für bestimmte Berufsgruppen. In Deutschland zum Beispiel wurde im Dezember solch eine Impfpflicht beschlossen – und zwar für Menschen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen arbeiten. Ähnliche Regelungen gibt es zum Beispiel in Großbritannien und Belgien.