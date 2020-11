Hoffnung auf einen Impfstoff

Quelle: ZDF

Am Montag hatten zwei Firmen, die an einem Corona-Impfstoff forschen, bekanntgegeben: Der Impfstoff, den sie getestet haben, wirkt! Bei ihren Studien kam raus, dass geimpfte Menschen deutlich seltener an Covid-19 erkrankten als Menschen ohne Impfung. Die Wissenschaft sieht darin einen ersten Hinweis darauf, dass es grundsätzlich möglich ist, Menschen durch eine Impfung vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen.