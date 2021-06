Impfung für alle ab 12! Oder doch nicht?

Ganz so schnell werden sich die meisten Menschen in Deutschland aber nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können. Es gibt nämlich momentan nicht genügend Impfstoff für alle. So befürchten viele Ärzte und Ärztinnen, dass sie gar nicht so viele Impf-Termine vergeben können. Viele haben die Sorge, dass ein extremer Andrang auf sie zukommt und die Menschen enttäuscht sind, wenn sie nicht so schnell drankommen.