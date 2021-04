Unsere Grundrechte stehen im Grundgesetz. Darin sind die wichtigsten Regeln für unser Zusammenleben festgelegt. Die Grundrechte sind so wichtig, dass sie im Grundgesetz ganz vorne stehen, in den Artikeln 1 bis 19. Sie schützen die Menschen davor, dass der Staat zu sehr in ihr Leben eingreift. Zu den Grundrechten zählt etwa, dass jeder offen seine Meinung aussprechen darf, ohne bestraft zu werden. Solche Grundrechte sind nicht in allen Ländern auf der Welt so selbstverständlich wie bei uns.