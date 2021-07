Impfung für alle ab 12! Oder doch nicht?

So eine Impfung ist ein medizinischer Eingriff. Dabei kann es auch Nebenwirkungen geben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man nach einer Impfung Schmerzen im Arm hat oder Fieber. Eine Impfung kann auch andere Krankheiten auslösen, das passiert aber sehr selten. Auf der anderen Seite erkranken Kinder nur sehr selten durch das Coronavirus. Die Stiko hat also gut überlegt, ob der Nutzen einer Impfung höher ist als die mögliche Gefahr. So sind sie zu diesem Entschluss gekommen.