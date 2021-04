Die Firma Biontech/Pfizer hat ihren Impfstoff nun aber erfolgreich an Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren getestet. Sie hofft, dass er schon bald in Deutschland und der gesamten Europäischen Union für diese Altersgruppe zugelassen wird. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass die ersten zwölf- bis 15-Jährigen schon in den Sommerferien geimpft werden könnten.



Für jüngere Kinder ab sechs Monaten soll der Impfstoff von Biontech/Pfizer auch noch zugelassen werden, sobald er auch an ihnen erfolgreich getestet wurde. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass Kinder unter zwölf Jahren dann ab dem Herbst geimpft werden können.