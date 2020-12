Wann geht's los mit dem Impfen?

In der russischen Hauptstadt Moskau haben heute sogenannte Massenimpfungen gegen Corona begonnen. Massenimpfung heißt, dass ganz viele Leute kurz hintereinander geimpft werden. Viele Menschen standen deshalb heute an, weil sie gleich am Anfang dabei sein wollten. Russland ist damit das erste Land, in dem es mit den Impfungen losgeht.