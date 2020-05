Italien ist eines der Länder, das am stärksten vom Corona-Virus betroffen ist. Vom 10. März bis zum 3. Mai gab es eine sehr strenge Ausgangssperre. Nun gibt es erste Mini-Schritte in Richtung Lockerungen. Die Menschen in Italien dürfen seit einigen Tagen nämlich wieder zum Sport oder zum Spazierengehen nach draußen. Bis sie wieder in die Schulen zurück dürfen, müssen sich die Schülerinnen und Schüler in Italien wohl noch bis September gedulden.



logo!-Zuschauer Noah, 11 Jahre, aus der Lombardei in Italien hat uns ein Video geschickt. Seine Mutter ist Deutsche und deshalb kann er neben Italienisch auch Deutsch sprechen. Wegen der Corona-Maßnahmen hat er seit Februar nicht mehr das Haus verlassen. Wie es für ihn war, nach so langer Zeit wieder rausgehen zu dürfen, hat er für uns gefilmt.

logo!-Zuschauer Noah aus Italien darf wieder rausgehen