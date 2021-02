Dass ein Virus mutiert, ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. In Großbritannien ist aber zum Beispiel eine sehr ansteckende mutierte Variante des Coronavirus aufgetaucht. Die britische Coronavirus-Mutation wird von Fachleuten auch B.1.1.7 genannt.



Durch Reisende hat sich auch in dem südeuropäischen Land Portugal eine mutierte Variante des Coronavirus verbreitet. Und auch in Irland, Brasilien und in den afrikanischen Ländern Südafrika, Lesotho und Eswatini kommen Mutationen vor.