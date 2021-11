Auch andere Expertinnen und Experten warnen, dass vor allem in den Krankenhäusern die Lage wieder sehr ernst wird. Denn es stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Also erkranken auch wieder mehr Menschen schwer an dem Virus und müssen ins Krankenhaus. Dort werden die Plätze jetzt so knapp, dass einige Krankenhäuser Operationen verschieben, die nicht sehr dringend nötig sind.



Besonders Menschen, die auf den Intensivstationen der Krankenhäuser arbeiten, warnen davor, dass es zu viele Patientinnen und Patienten für sie werden könnten. Experten schätzen, dass nur zehn von hundert der Betten in diesen Abteilungen in ganz Deutschland noch frei sind.