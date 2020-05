Für viele Kinder in Spanien war es eine große Belastung, so lange im Haus bleiben zu müssen und sich nicht an der frischen Luft bewegen zu können. Vor allem für Kinder in kleinen Stadtwohnungen ohne Garten und richtigen Balkon. Forscher haben herausgefunden, dass es vielen Kindern immer schwerer fiel, sich auf die Schulaufgaben zu konzentrieren. Sie waren zappelig und bekamen häufiger und schneller Streit mit anderen aus der Familie. Einige Kinder aßen auch deutlich mehr - und weil sie sich auch nicht richtig bewegen konnten, haben sie in diesen sechs Wochen etwas zugenommen.