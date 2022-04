Gespenstisch leere Straßen, und das in einer Stadt, in der rund 26 Millionen Menschen leben! So sah es in den vergangenen Wochen in Shanghai in China aus. Die meisten Geschäfte blieben geschlossen, ebenso Fabriken. Und die Menschen mussten in ihren Wohnungen bleiben. Nur für einen Coronatest durften sie nach draußen.