Geschäfte:

Neben Friseursalons dürfen in Mecklenburg-Vorpommern auch Gartencenter und Baumschulen in Regionen mit geringer 7-Tage-Inzidenz wieder öffnen. Die Blumenläden haben hier schon länger wieder auf. In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen dürfen auch Kosmetik-, Fußpflege- und Nagelstudios wieder Kunden empfangen. Diese Regionen haben nämlich einen 7-Tage-Inzidenzwert von 35 und weniger. In den übrigen Regionen gelten diese Regelungen eine Woche später, also ab dem 8. März.



Wenn ihr euch jetzt fragt, was "Inzidenz" bedeutet, dann schaut am besten mal in unseren Artikel über die Corona-Zahlen rein.



Freizeit:

Ab dem 8. März dürfen wieder Besucherinnen und Besucher in die Außenbereiche der Zoos in Mecklenburg-Vorpommern.



Schulen:

Seit dem 24. Februar ist hier Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 6 sowie für Abschlussklassen angesagt. Allerdings nur wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im jeweiligen Landkreis bzw. kreisfreier Stadt liegt. Hier gibt's weitere Infos zu den Corona-Regelungen an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern.