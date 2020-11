Corona-Maßnahmen im Klassenraum

Schülerinnen und Schüler halten sich an die Corona-Regelungen. Wir sagen: Daumen hoch!

Quelle: dpa

Während der Pandemie kam es in vielen Schulen schon einmal zum Wechselunterricht. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler einer Klasse aufgeteilt werden und immer täglich oder wöchentlich abwechselnd im Unterricht sitzen. In der Zeit, in der sie nicht zur Schule gehen können, bekommen sie Aufgaben für zu Hause. Das Robert Koch-Institut empfielt, ab einer Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner den Wechselunterricht in den Schulen wieder einzuführen, um den Abstand in den Klassenräumen zu vergrößern. Diese Entscheidung müssen die Schulen aber jeweils selber treffen.