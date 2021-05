Dieses riesige Containerschiff hatte tagelang den Suezkanal für andere Schiffe blockiert.

Quelle: -/Suez Canal Authority/dpa

Seit der Pandemie funktioniert auch der Transport von Dingen aus anderen Ländern nicht mehr so reibungslos. Zum Beispiel hat Corona den internationalen Schiffsverkehr durcheinander gebracht. Etwa weil Container in falschen Häfen gestrandet sind und an anderer Stelle fehlten. Auch die Blockade des Suezkanals durch ein gigantisches Containerschiff im März hat dazu geführt, dass viele Waren mit Riesenverspätung an ihrem Ziel ankamen.