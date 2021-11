Auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser fehlt Personal, also dort, wo die sehr schwer kranken Menschen hinkommen. Etwa eines von drei Intensiv-Betten in Deutschland könne gerade nicht genutzt werden, sagt der Intensiv-Mediziner Stefan Kluge. In der Notaufnahme suchen sie ständig nach Pflegekräften. "Auch wenn ich frei habe, werde ich fast täglich angerufen und gefragt, ob ich nicht kommen kann", erzählt Erik Busse.