Es soll zunächst eine Impfpflicht für alle geben, die beruflich viel mit alten und kranken Menschen zu tun haben. Die Impfpflicht gilt dann also zum Beispiel für Menschen, die in Pflegeheimen und in Krankenhäusern arbeiten. Eine Impfpflicht für alle könnte ab Februar 2022 kommen, darüber muss der Bundestag aber erst noch diskutieren und abstimmen. Zudem sollen Expertinnen und Experten des Ethikrats erst eine Empfehlung abgeben und zwar bis zum Ende des Jahres. Die Impfpflicht soll nur für Menschen gelten, für die eine Impfung empfohlen wird. Was für und was gegen eine Impfpflicht spricht, diskutieren Tim und Jennie auch bei logo! news:date. Hier könnt ihr euch die Folge ansehen:

MÜSSEN ALLE Erwachsenen geimpft werden?