Ein ausgedachtes Beispiel: Angenommen, einige Politiker würden entscheiden, dass man nur noch Masken einer ganz bestimmten Marke tragen darf. Weil die Freunde dieser Politiker diese Masken herstellen und so viel Geld verdienen könnten. In so einem Fall würden die Gerichte entscheiden, dass das nicht okay ist, weil es keinen wirklichen Grund für diese Regel gibt und die Politiker damit nur sich oder anderen einen Vorteil verschaffen wollen.