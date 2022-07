Schüler schneiden nach Corona schlechter ab

Dass so viele Schülerinnen und Schüler nicht gut abgeschnitten haben, liegt aber auch nicht nur an Corona. Auch in den Jahren davor waren die Ergebnisse dieser Untersuchung oft nicht so gut. Diesmal sind sie aber nochmal deutlich schlechter. Im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 fehlt den Schülerinnen und Schüler in Rechtschreibung und Mathematik der Schulstoff von ungefähr drei Monaten, heißt es in der Untersuchung. Im Vergleich zu 2011 fehlt ihnen sogar ein halbes Schuljahr.