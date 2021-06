Die große Frage ist: wird es im Herbst wieder einen starken Anstieg bei den Ansteckungen mit Corona geben? Das Robert-Koch-Institut beobachtet vor allem die so genannte Delta-Variante. Das ist eine neue Form des Coronavirus. Sie soll deutlich ansteckender sein als das ursprüngliche Coronavirus. Gerade gibt es insgesamt zwar sehr wenige Ansteckungen in Deutschland, aber auch bei uns breitet sich die Delta-Variante aus. Hier im Video erfahrt ihr, was ihr über die Delta-Variante wissen müsst: