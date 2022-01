Es war der größte Schulstreik, den es in Frankreich in den letzten Jahren gegeben hat. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer genau auf die Straße gingen, ist nicht ganz klar. Einige sagen aber, dass jede zweite Grundschule in Frankreich am Donnerstag wegen des Streiks geschlossen war. Auch etwa die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen sollen sich daran beteiligt haben.



Aber nicht nur sie protestierten am Donnerstag gegen das Regelchaos in Frankreich. Auch viele Eltern, Schülerinnen und Schüler haben den landesweiten Schulstreik unterstützt.