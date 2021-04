Wer hier was Süßes erwartet, wird leider enttäuscht. Anders als beim Nasenabstrichtest wird beim Lolli-Test mit dem Wattestäbchen nicht in der Nase gepopelt, sondern man lutscht daran wie an einem Lolli. Der Speichel, der daran hängen bleibt, wird danach getestet. Der Lolli-Test ist einfacher zu machen, wird aber bisher nur sehr selten benutzt.