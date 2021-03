In den Schulen in Tübingen testen sich bereits die Schüler und Schülerinnen auf das Coronavirus. Auch an anderen Orten in Deutschland wird schon fleißig getestet. Im Video checkt Sherif, wie das abläuft.

Politikerinnen und Politiker planen, dass bald in ganz Deutschland Schüler zwei Mal pro Woche Selbsttests machen können.