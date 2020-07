"Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen", sagte eine Politikerin. "Allerdings nicht in den Flughäfen." Das gilt auch für Menschen, die mit Auto, Bus oder Bahn zurückkommen. Testen lassen kann man sich zum Beispiel in Arztpraxen und Gesundheitsämtern. Zeigt der Test, dass man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, muss man für zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet: Man darf sein Zuhause nicht verlassen und keinen Kontakt zu anderen haben. So kann man einem Virus zumindest ein paar Grenzen setzen. (dpa)